Capes - De nouveaux superhéros débarquent sur Nintendo Switch

Le développeur Spitfire Interactive et l'éditeur Daedalic Entertainment viennent de partager un nouveau trailer de leur futur Tactical mettant en scène des superhéros : Capes. Nous retrouvons dans ce dernier Rebound, qui a la capacité de se téléporter derrière les ennemis pour leur infliger des dégâts dévastateurs. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant du mois de mai , nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous.

Capes est un jeu de stratégie de super-héros au tour par tour très attendu où les fans de XCOM se sentiront comme chez eux. Augmentez le niveau de vos héros et combinez leurs pouvoirs pour lancer des attaques d'équipe dévastatrices dans des missions stratégiquement difficiles. Maîtrisez un jeu tactique captivant tout en découvrant une histoire cinématique : Il y a vingt ans, les super-vilains ont gagné. Depuis, ils ont créé une ville dystopique où développer des superpouvoirs est un crime et où personne n'a osé s'opposer à eux. Jusqu'à aujourd'hui ! Rassemblez une équipe hétéroclite de jeunes héros, perfectionnez leurs compétences et reprenez King City. Jouez à travers une campagne sombre et grinçante pour révéler la vérité derrière l'horrible programme d'amélioration du super-vilain Operator Alpha et accomplissez des missions secondaires optionnelles pour faire progresser vos héros et en apprendre plus sur leur passé.

CARACTÉRISTIQUES

Soyez puissant : Incarnez une équipe de protecteurs héroïques, chacun doté de compétences et de pouvoirs uniques. Maîtrisez chaque héros et libérez leurs capacités ultimes dévastatrices !

Assemblez votre équipe : Le combat n'est pas basé sur des nombres aléatoires ; savoir quelles capacités d'équipe de héros sont les meilleures pour le travail sera la clé de votre succès !

Montez en niveau : Terminez des missions difficiles et des quêtes secondaires pour améliorer vos héros avec de nouvelles capacités et de puissantes améliorations !

Vaincre le mal : affrontez d'ignobles méchants et des hommes de main de sociétés criminelles. Avez-vous ce qu'il faut pour libérer votre ville des griffes de l'infamie ?