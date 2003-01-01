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Capcom Spotlight - RDV le 25 juin pour de nouvelles infos
Par ggvanrom - Il y a 9 heures
Alors que ce jeudi 25 juin risque d'être synonyme de précommande en masse d'un certain GTA VI, Capcom de son côté vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau rendez-vous avec son Capcom Spotlight. La vidéo démarrera donc le 25 juin à partir de 23h00 heure de Paris, et elle inclura de nouvelles infos sur Onimusha: Way of the Sword, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen et Monster Hunter Stories 3. Pour rappel, l'ensemble de ces titres sont et seront disponibles sur Nintendo Switch dès la rentrée.