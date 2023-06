Capcom vous donne RDV le 12 juin 2023 pour son Capcom Showcase

Alors que Capcom est très actif chez la concurrence avec Resident Evil 4 et Street Fighter 6, et prépare l'arrivée de Ghost Trick sur Nintendo Switch, le studio va continuer sa communication concernant ses nouveautés dans le prochain Capcom Showcase. L'événement se tiendra le 12 juin 2023 à partir de 23h59 (heure française sur la chaîne Youtube officielle de Capcom. Pensez à prendre note dans votre agenda pour assister à l'événement, et n'hésitez pas à partager dans les commentaires vos pronostiques sur les prochaines sorties de Capcom dans le courant de l'année 2023-2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents.