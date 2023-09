Capcom Online Program - 50 minutes de news à découvrir le 21 septembre

A l'occasion du Tokyo Game Show 2023 qui se déroulera du 21 au 24 septembre 2023, Capcom vient d'annoncer sa participation à l'événement avec un Programme spécial en ligne. Le Capcom Online Program sera ainsi diffusé le jeudi 21 septembre à 16h00 (heure française) , et promet aux joueurs plus de 50 minutes de news, notamment sur les jeux suivants :

Dragon’s Dogma 2 - Avec le directeur Itsuno

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Street Fighter 6

Exoprimal

Du côté des joueurs Nintendo Switch, on lorgnera bien sûr sur les annonces concernant Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Pour rappel, Capcom propose pour la première fois cette trilogie dans une nouvelle compilation, et enfin traduite intégralement en Français pour l'occasion. On espère bien sûr d'autres surprises, donc ne loupez pas ce Rendez-vous !