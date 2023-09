Capcom "déclinerait gracieusement" une offre de rachat de la part de Microsoft selon son PDG

Selon Haruhiro Tsujimoto, le président-directeur général de Capcom depuis juillet 2007 , si Microsoft proposait à Capcom de racheter la compagnie, cette proposition serait "gracieusement déclinée". En effet, en cette période de leak et de rachats qui gravitent autour de l'entreprise Microsoft, la question d'un rachat de Capcom par Xbox se pose plus ou moins, et mérite d'être étudiée. C'est le média américain Bloomberg qui a proposé cette hypothèse à Haruhiro Tsujimoto lors d'un entretien et la réponse de celui-ci est sans appel :

Je déclinerais gracieusement l'offre, car je pense qu'il serait préférable que nous soyons des partenaires égaux.

De quoi rassurer les fans de l'entreprise nippone à l'origine de Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter ou encore Dragon's Dogma qui auraient pu craindre l'éventualité d'un tel rachat.

Source : Bloomberg