Capcom Arcade Stadium s'offre une version physique sur Nintendo Switch chez Limited Run Games

Initialement sorti en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Capcom Arcade Stadium vol. 1 s'apprête à s'offrir une nouvelle sortie sur Nintendo Switch, mais cette fois-ci en version physique. C'est Limited Run Games qui vient de faire cette annonce en proposant les 32 jeux de ce premier volume sur une cartouche Nintendo Switch. Cette édition physique est proposée avec 5 jaquettes au choix sur la boutique en ligne de Limited Run Games. Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 8 février 2026 , et les expéditions seront prévues entre juillet et septembre 2026.

Jeux de tir, jeux de combat, jeux d'action... Retrouvez tous vos genres préférés dans cette collection passionnante ! Capcom Arcade Stadium vous replonge dans la nostalgie des salles d'arcade, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités passionnantes que vous auriez aimé avoir à l'époque !

Comme au bon vieux temps

Des bornes d'arcade en 3D aux filtres scanline, tout est là pour recréer l'atmosphère des salles d'arcade. Les paramètres d'affichage entièrement personnalisables vous permettent de créer votre propre expérience et de revivre véritablement l'âge d'or des jeux d'arcade.

De toutes nouvelles façons de jouer

Avec la fonction de retour en arrière, le réglage de la vitesse et la possibilité de sauvegarder et de charger votre partie à tout moment, vos anciens jeux préférés vous sembleront tout nouveaux !

Chaque jeu dispose d'un classement en ligne, vous permettant de vous mesurer aux joueurs du monde entier !

Capcom Arcade Stadium, où le charme rétro rencontre des fonctionnalités de pointe pour une nouvelle approche des classiques de Capcom !

Jeux inclus :

Dawn of the Arcade (1984–1988)

1942 (1984)

1943: The Battle of Midway (1987)

Bionic Commando (1987)

Commando (1985)

Forgotten Worlds (1988)

Ghosts 'n Goblins (1985)

Ghouls 'n Ghosts (1988)

Legendary Wings (1986)

Pirate Ship Higemaru (1984)

Section Z (1985)

Trojan (1986)

Vulgus (1984)

Arcade Revolution (1989–1992)

1941: Counter Attack (1990)

Captain Commando (1991)

Carrier Air Wing (1990)

Dynasty Wars (1989)

Final Fight (1989)

Mega Twins (1990)

Mercs (1990)

Street Fighter II (1991)

Strider (1989)

Varth: Operation Thunderstorm (1992)

Arcade Evolution (1992–2001)