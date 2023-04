Cannon Dancer passera de l'Arcade aux consoles modernes le 13 avril sur Nintendo Switch

3 décennies après sa sortie en salles d'Arcade, Cannon Dancer revient sur consoles modernes à partir du 13 avril 2023. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous. Proposé au prix de 29,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, le site Strictly Limited va également proposer une édition physique exclusivement sur leur boutique en ligne.

Dans un futur proche du 21ème siècle, le monde est contrôlé par un seul gouvernement corrompu et sous la menace d'une sorcier maléfique, Abdullah l'esclavagiste. Heureusement, un assassin solitaire et agent de premier ordre nommé Kirin offre ses services en tant qu'arme à louer.

Kirin doit s'infiltrer dans la ville pour vaincre plusieurs ennemis, la panique et la terreur. Mais une fois à l'intérieur du temple principal de la secte, il est attaqué par les forces de police et laissé pour mort... Ce n'est que grâce à sa force intérieure qu'il peut se libérer et commence à avancer avec un seul objectif en tête : se venger de Jack Layzon, le directeur des affaires judiciaires qui l'a embauché. Mais comme si cela ne suffisait pas : trois autres membres du Teki veulent sa mort pour des raisons personnelles...