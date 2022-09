Cannon Dancer - Un classique de l'Arcade revient sur Nintendo Switch

Créé par Mitchell Cor pour l'arcade et sorti en 1996, Cannon Dancer s'apprête pour la première fois à revenir sur les consoles modernes. ININ Games vient en effet d'annoncer que le Jump & Run aura le droit à une sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents durant le premier trimestre 2023 , et une version physique est également au programme. Pour en apprendre davantage sur le titre, nous vous laissons découvrir le communiqué ci-dessous.

À propos de Cannon Dancer : Cannon Dancer est un Jump & Run d'action se déroulant dans une fin de 21e siècle dystopique, dans laquelle le monde est sous le contrôle d'un seul gouvernement fédéral. Un jour, une nouvelle menace connue sous le nom d'"Abdullah l'esclavagiste" - une sorcière maléfique qui veut prendre le contrôle du monde - apparaît, provoquant une terreur et une panique généralisées. Cette peur incite à l'abandon de toute activité économique et à la corruption du gouvernement, qui sape désormais les fondements de la société elle-même. Le directeur des affaires judiciaires, Jack Layzon, craint le pire et fait appel à un assassin solitaire. Le joueur contrôle un Cannon Dancer appelé Kirin ; un agent de premier ordre dans une unité mercenaire connue sous le nom de "Teki", et un combattant d'arts martiaux hautement qualifié. Au cours de son périple, il doit affronter non seulement Abdullah l'esclavagiste et les forces gouvernementales, mais aussi les autres membres du Teki, qui veulent sa mort pour des raisons personnelles. Caractéristiques : Porté sur les consoles modernes pour la première fois dans l'histoire.

Mécanismes classiques des jeux rétro, loués pour leur rapidité et leur agilité.

Un total de six étapes dans des lieux différents et exotiques.

Trois types différents de power-ups

Des tonnes de boss et d'ennemis

Une variété de merveilleux scénarios rétro et des graphismes aux couleurs vives, voire psychédéliques, liés aux boss finaux de chaque étape.

Fonction de retour en arrière

Fonction de sauvegarde et de chargement