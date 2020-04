Cannibal Holocauste : le film culte de Ruggero Deodato adapté en jeu vidéo

On ne l'avait pas vu venir celui-là. Cannibal Holocaust, le film italien culte qui a défrayé la chronique dans les années 80 à cause de ses scènes gores épouvantables et "réalistes", considéré par les uns comme un chef d'oeuvre et par les autres comme un véritable nanar, va revenir sous forme de jeu vidéo. Cependant il ne s'agit pas d'une adaptation du titre original mais plutôt d'une suite puisque le jeu se présente comme le quatrième opus de la franchise. Il est d'ailleurs toujours écrit et supervisé par Ruggero Deodato sous la houlette de Fantastico Studio.

Cependant, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, le jeu ne sera pas un survival horror ou un FPS horrifique façon "found footage". Nommé tout simplement Cannibal, le jeu se présentera sous la forme d'une "aventure graphique d'horreur interactive réalisée avec Unity." On y retrouvera les dessins originaux de Solo Macello permettant de suivre l'histoire d'une équipe de journaliste perdue dans la jungle jusqu'à son dénouement que l'on devine déjà délicieux. Miam, miam.

Cannibal n'a pas encore de date de sortie précise. Il est simplement prévu cet hiver sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Retrouvez ci-dessous la présentation du projet ainsi qu'un premier teaser.

À l'occasion du quarantième anniversaire de la sortie du film culte "Cannibal Holocaust", le réalisateur Ruggero Deodato annonce le quatrième chapitre très attendu de son cycle cannibales, avec une excellente nouvelle: le nouvel épisode ne sera pas un film, mais un jeu vidéo créé en collaboration avec Fantastico Studio

Le 7 février 1980, Cannibal Holocaust, le deuxième film de la trilogie de Ruggero Deodato consacrée à sa saga cannibales, sort en Italie. Le film a immédiatement généré une controverse et des critiques sévères en raison d'un réalisme excessif pour l'époque, ce qui a amené le public et les critiques à considérer l'œuvre comme un authentique «snuff-movie». En peu de temps, cependant, il a été réévalué et considéré comme un chef-d'œuvre, destiné à influencer le langage cinématographique des années à venir.

Reconnu universellement comme un précurseur du genre «Found Footage» - le faux documentaire -, rendu célèbre plus d'une décennie plus tard par des films tels que le projet Blair Witch, Paranormal Activity et Cloverfield; aimé par Quentin Tarantino, qui le considère comme l'un des meilleurs films italiens de genre, et par Eli Roth, qui considère Deodato comme un mentor authentique et le voulait pour un caméo dans le deuxième chapitre de "Hostel".

«L'expérimentation est l'une des choses que je considère les plus fondamentales dans ce domaine. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me tester, d'essayer quelque chose de nouveau », explique le réalisateur, qui poursuit:« c'est peut-être aussi pour cela que j'ai attendu si longtemps pour revenir dans le monde de la jungle et des cannibales. À l'époque où nous sommes allés dans la jungle, où nous vivions avec les autochtones, nous avons montré au public une réalité qu'ils n'auraient jamais pu vivre et comprendre personnellement. Aujourd'hui, il y a plutôt des dizaines de documentaires et de films qui montrent la vie et la nature de ces lieux, et pour moi, le thème avait perdu de son attrait.

Rencontrer les gars de Fantastico Studio m'a offert l'opportunité de revenir à ces atmosphères, à ces thèmes, mais d'essayer quelque chose de nouveau: contaminer mon monde avec le langage des jeux vidéo est un nouveau défi, rendre l'histoire interactive ouvre de nombreuses nouvelles possibilités et j'espère que cela contribuera également à rapprocher les jeunes de mon univers narratif ».

Les thèmes sont ceux qui ont rendu la saga populaire: la vie des indigènes, racontée dans sa brutalité, et le cannibalisme, métaphores puissantes qui révèlent les pulsions les plus troublantes et profondes de notre société.

Cependant, la formule change: Cannibal est une aventure graphique d'horreur interactive réalisée avec Unity, avec la direction et le scénario de Ruggero Deodato, les dessins originaux de Solo Macello, dans lesquels le joueur prendra le contrôle de différents personnages, pour révéler, petit à petit , le contexte qui les a conduits à une expédition désespérée dans les jungles vierges de Bornéo. Et bien sûr, découvrez la fin de l'histoire, destinée à secouer des fondations toutes les certitudes acquises au cours du jeu.