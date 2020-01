Candleman : précommandez dès aujourd'hui la version boîte du jeu sur Nintendo Switch

Candleman est un petit jeu qui peut facilement allumer une flamme dans votre cœur de gamer, et pas simplement pour le plaisir de faire une analogie sur le feu et la bougie. L'ambiance et les mécanismes de jeu de ce titre, développé par le studio chinois Spotlightor, sont réellement prenants voir même surprenants ! Quant à sa réalisation, elle est de très belle facture assurément un très bon moment de jeu... Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis octobre dernier , nous vous avons déjà dit tout le bien que nous pensions de ce petit casse-tête très original malgré une durée de vie, un peu courte... Pour autant, si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez toujours le faire sachant que le jeu est actuellement disponible en téléchargement sur l'eShop à 9,79€ (contre 13,99€ précédemment.)

Mais si vous êtes allergique au tout dématérialisée ou préférez tout simplement les jeux en version physique, vous n'avez plus aucune excuse puisque grâce à Red Art Games, le jeu va avoir droit à une sortie boîte en avril prochain dans une belle édition incluant le jeu en version cartouche, une jolie boite (dans une pochette en carton) (voir là) et un mini livret de 20 pages; le tout pour 29,99€ .

Alors attention car l'édition est limitée à 2800 pièces ! Pour être sûr d'être servi, vous pouvez dès aujourd'hui précommander le titre sur le site du studio. Pour avoir une meilleure idée du jeu, vous pouvez retrouvez notre vidéo du début du jeu en français, en cliquant ICI et pour toutes les infos, rendez-vous LA.