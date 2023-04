Camper Van: Make it Home réussit son Kickstarter - Objectif 40000€ pour la version Nintendo Switch

Se présentant comme un jeu chill mêlant décoration de van et puzzle-game, Camper Van: Make it Home est un nouveau projet signé Malapata Studio actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter. Alors qu'il reste encore 23 jours pour clôturer le financement, le premier palier de 15000€ a déjà été largement dépassé, avec plus de 28000€ récoltés à l'heure où nous écrivons ces lignes. Si le titre est à l'heure actuelle prévu sur PC et smartphones, une version Nintendo Switch est également à l'étude, sous condition d'atteindre le palier de 40000€. Si le titre vous fait de l'oeil et que vous souhaitez tenter l'aventure, vous pouvez participer au Kickstarter de Camper Van: Make it Home en cliquant juste-ici.

Source : Kickstarter