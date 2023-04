Camper Van: Make it Home - La version Nintendo Switch se confirme

Présenté au début du mois d'avril, Camper Van: Make it Home se présente comme un jeu chill vous proposant d'aménager le van de vos rêves. Après avoir atteint le premier palier garantissant la viabilité du projet, un nouveau palier fixé à 40000€ promettait de débloquer une version Nintendo Switch. Ledit pallier a ainsi été dépassé, garantissant donc la sortie du jeu sur nos bonnes vieilles consoles hybrides. Si le titre vous fait de l'oeil et que vous souhaitez tenter l'aventure, vous pouvez participer au Kickstarter de Camper Van: Make it Home en cliquant juste-ici. A noter que pour l'instant, Camper Van: Make it Home n'est pas attendu avant fin 2024 minimum.