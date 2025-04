Caméra Plante Piranha - Petit prix, mais petite résolution

Si vous faites partie des clients "premium" de Nintendo ayant répondu aux nombreux critères établis, certains ont dû recevoir ce jour un lien d'invitation pour précommander la Nintendo Switch 2 sur le My Nintendo Store qui s'est offert un ravalement de façade la nuit du 7 au 8 avril. Parmi les accessoires proposés en plus de la console, il y avait la fameuse Caméra HD à 1080p Nintendo Switch 2, et une caméra à l'effigie de la Plante Piranha signée HORI, qui en a séduit plus d'un de par son design, et par son prix de 39,99€ (contre 59,99€ pour la caméra officielle).

L'actualisation du site My nintendo Store a également été l'occasion de pouvoir la fiche produit de la caméra Plante Piranha, et en la parcourant, on a pu découvrir (en partie), le pourquoi d'un prix plus faible, à savoir une résolution de 480P au lieu des 1080P de la caméra officielle. Reste à savoir si ce détail changera votre avis sur l'acquisition de cette dernière. Vu ce que l'on a pu apercevoir lors de la vidéo de présentation du GameChat qui mettait à l'honneur les fonctionnalités de la caméra officielle, est-ce que la différence de résolution aura un réel impact sur l'expérience ? La réponse dans un peu moins de deux mois !

Profitez du chat vidéo à tout moment avec cette caméra Plante Piranha HORI pour Nintendo Switch 2 ! Partagez des moments de gaming mémorables avec vos proches grâce à cette caméra Plante Piranha aussi féroce qu'adorable.



La tige flexible de cette caméra détachable permet d'ajuster son angle comme bon vous semble, et sa bouche peut être ouverte ou fermée afin de cacher l'objectif.



Branchez la tige dans le tuyau de téléportation puis connectez la caméra à la station d'accueil de la Nintendo Switch 2 et placez-la où vous voulez pour profiter du chat vidéo via GameChat* et de multiples fonctionnalités en jeu.



Vous pouvez aussi la fixer à votre téléviseur grâce au clip réglable situé sous la base. Elle est également utilisable en mode portable en connectant directement la tige à la prise située sur le dessus de la Nintendo Switch 2 !



Cet article inclut une caméra, sa base, un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur stéréo à angle droit 3,5 mm compatible avec une prise casque.



* Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s'applique. Une connexion Internet et un abonnement au service payant Nintendo Switch Online sont nécessaires. Pour utiliser GameChat, l'enregistrement d'un numéro de téléphone portable est requis. Les enfants doivent obtenir l'autorisation de leur parent ou tuteur via l'application Contrôle parental Nintendo Switch pour utiliser GameChat. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays.



Compatible avec le mode téléviseur, le mode portable et le mode sur table.

Résolution de la caméra : 640 × 480

Ce produit est sous licence officielle de Nintendo et produit par HORI.

Caméra - Nintendo Switch 2

