Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition sortira le 10 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2 en édition physique

Déjà sorti le 12 mai dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch 2, Microids est heureux d’annoncer que Call of the Elder Gods: Miskatonic Edition, développé par Kwalee et Out of the Blue Games, sortira en édition physique le 10 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2 et PS5. Nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier aperçu de cette édition physique, ainsi qu'un trailer de présentation.

Se déroulant après les événements du très acclamé Call of the Sea, cette nouvelle aventure narrative et de réflexion inspirée de l’univers lovecraftien emmène les joueurs dans un voyage aux confins oubliés du monde, où les attendent d’antiques horreurs et d’impossibles vérités. À l’université Miskatonic, le professeur Harry Everhart lutte contre d’inquiétantes visions tapies aux frontières de la réalité, tandis que l’étudiante Evangeline Drayton est hantée par d’impossibles rêves liés à un mystérieux artefact découvert des années auparavant. Alors que leurs destins se croisent, la vérité qu’ils découvrent remettra en question tout ce qu’ils pensaient savoir du temps, de la réalité et des dieux tapis au-delà du monde connu. L’édition Miskatonic inclus : Le jeu Call of the Elder Gods

La bande son digitale

Un set de 3 cartes postales

La carte d’identité d’Evangeline Drayton

L’artbook ​ The Art of Call of the Elder Gods’

Source : Nintendo