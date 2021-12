Calico - Le café à chats s'offre une sortie en version physique sur Nintendo Switch

Après une sortie en décembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu Calico vous mettant aux commandes d'un café à chats revient en version physique en cette fin d'année 2021. C'est un partenariat entre WHITETHORN DIGITAL et l'éditeur français Red Art Games qui va permettre de proposer aux joueurs cette version boîte au prix de 29,99€. Disponible exclusivement sur la boutique de Red Art Games avec un total de 2800 copies, les précommandes ouvriront officiellement le jeudi 9 décembre à 17 heures (heure français).

Calico est une simulation de développement de communauté dans laquelle vous devez reconstruire le café à chats local et le remplir de créatures adorables. Pour cela, vous devez vous rendre dans un petit village peuplé de jeunes filles magiques et d’autres créatures fantastiques, où vous vous voyez confier la tâche de relancer un café à l’abandon. Améliorez votre café en y installant meubles et décorations, en servant des pâtisseries et en accueillant le plus d’animaux possible !

L’objectif de Calico est simple : vous faire vous sentir bien ! Le gameplay reflète cette volonté en proposant un environnement paisible et exempt de stress, faisant la part belle à la créativité, et au sein duquel les joueurs et joueuses sont invité·e·s au jeu et à l'exploration.