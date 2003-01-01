Calamity Angels: Special Delivery annoncé sur Nintendo Switch pour 2026

Idea Factory et Compile Heart viennent d'annoncer que leur RPG "de livraison" Calamity Angels: Special Delivery sera prochainement disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents en Europe. Attendu pour le 17 février 2026 , le titre aura le droit à une version dématérialisée et une version physique. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

À propos de Calamity Angels : Special Delivery

Dirigez un groupe hétéroclite de transporteurs excentriques dans ce RPG de service de livraison alors qu'ils protègent et transportent des colis à travers des terrains dangereux, affrontent des monstres indisciplinés et rencontrent d'autres équipes de livraison sournoises prêtes à revendiquer le titre de meilleur service de livraison de la région d'Orkotris !

Une nouvelle aventure vous attend à chaque colis !

Caractéristiques principales

Envie de vous battre ? – Pour gérer un service de livraison irréprochable, vous devez expédier les commandes ET garder votre équipe sous contrôle. Surveillez leur humeur : s'ils sont mécontents, ils pourraient ignorer vos ordres, mais leur négligence pourrait vous réserver des surprises positives et même vous mener à la victoire au combat !

En route pour la livraison ! – Rendez-vous au tableau d'affichage pour voir quelles livraisons vous attendent ! Inspectez le colis, emballez-le soigneusement (pas d'espace vide !) et rassemblez votre équipe avec l'équipement adéquat (pour assommer les ennemis gênants) et les outils nécessaires pour une livraison sans encombre. Chaque livraison réussie vous rapporte de belles récompenses, alors faites preuve de prudence !

Livraison sous 3 à 5 jours ouvrés (sauf si vous tombez sur un boss) – Commencez votre aventure en tournant la roulette pour déterminer votre prochain mouvement. Atterrissez sur des cases boutique pour obtenir des bonus, collectez des colis spéciaux pour obtenir des récompenses et affrontez peut-être quelques boss sournois en cours de route !

Kei Nanameda... livre ! – Kei Nanameda, le concepteur des personnages de Mary Skelter et Death end re;Quest, présente un nouveau monde de services de livraison avec des dialogues animés, des combats intenses et des personnages excentriques débordant d'énergie !