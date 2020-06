Café Enchanté ouvre ses portes sur Nintendo Switch

Toujours dans la catégorie Visual Novel, Aksys Games a visiblement fait le plein concernant la Nintendo Switch. Attendu pour le 20 novembre 2020 , Café Enchanté a également été dévoilé à l'occasion de la New Game+ Expo. Nous vous laissons ci-dessous le descriptif du jeu, ainsi que son trailer.

Lorsque Kotone hérite du café de son grand-père à Tokyo, elle découvre que la boutique détient plus de secrets que quiconque ne pourrait l'imaginer. Le café est un lieu de rencontre pour des êtres issus de mondes multiples et mystiques. Vous y rencontrerez le roi des démons, une bête humanoïde, un ange déchu, et bien d'autres choses encore. Et lorsque des agents du gouvernement surveillant les activités non humaines se présenteront à votre porte, votre nouveau café sera beaucoup plus coloré. Le Café Enchanté n'a pas encore été évalué par l'ESRB.