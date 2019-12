Cadence of Hyrule - L'Ode à Octavio disponible gratuitement

Alliance improbable entre les univers de The Legend of Zelda et Crypt of the Necrodancer, Cadence of Hyrule continue de faire parler de lui en cette fin d'année. C'est la pageTwitter officielle de Nintendo France qui nous annonce que l'antagoniste du jeu Octavio se voit gratifié d'un scénario dédié, via une mise à jour gratuite disponible dès aujourd'hui .

Si vous ne possédez pas encore le titre disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, sachez que Cadence of Hyrule est disponible au prix de 24,99€, et qu'il dispose d'une démo gratuite vous permettant d'avoir un bon aperçu du jeu avec la possibilité d'importer votre sauvegarde sur le jeu complet.