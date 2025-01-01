Cabernet s'offrira une version physique cet été sur Nintendo Switch

Sorti initialement en février 2025 sur l'eShop, le jeu de rôle narratif Cabernet aura bientôt le droit à sa version physique sur Nintendo Switch. Cette sortie est le fruit de la collaboration entre Tesura Games, Akupara Games, le développeur Party for Introverts et Maximum Entertainment France, et sera disponible dans le courant de l'été 2026 sur Nintendo Switch et PS5.

Cabernet est un jeu de rôle narratif en 2D qui se déroule dans une interprétation moderne de l'Europe de l'Est du XIXe siècle. Guidez Liza, une jeune vampire aux prises avec son sens moral et le monde surnaturel dans lequel elle vient d'être entraînée. Garderez-vous votre humanité ou sombrerez-vous dans l'horreur de votre nouvelle condition ? Préparez-vous à explorer un monde secret d'intrigues politiques, de conflits de classe et de corruption décadente.

Profitez du clair de lune pour prévoir votre prochain festin et explorer. Mêlez-vous à la société vampirique et aux humains qui les nourrissent. Découvrez qui peut aider votre nouvelle famille et qui ne sert qu'à donner son sang.

Le vampirisme n'est pas qu'une transformation impie du corps... il menace aussi de changer votre esprit. Choisirez-vous de céder à votre empathie humaine ou d'accepter votre nihilisme vampirique ?

Mais, pour attirer votre proie dans un endroit sûr et discret, il vous faudra comprendre qui elle est et quels sont ses désirs. Un cocher alcoolique au grand cœur ? Un couple de jeunes mariés en pleine crise ? Un charlatan aussi cupide que plein de charme ? C'est à vous qu'il revient de les aider ou de les anéantir.

Pour réussir, vous devrez faire appel à l'art, la littérature, l'histoire, la science. Vos connaissances seront vos plus grandes armes dans un monde où les rusés se nourrissent des forts.