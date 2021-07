Button City vient ressusciter les salles d'arcades sur Nintendo Switch

Voilà un nouveau jeu qui va ravir les amateurs de jeux feel-good et de style graphique low poly. Button City, un jeu d'aventure assez narratif et très enchanteur débarquera sur Nintendo Switch le 10 août .

Vous y incarnerez Fenouil, un renard qui vient d'emménager dans une toute nouvelle ville et qui va se découvrir une passion pour les jeux d'arcade. Ainsi le jeu va varier les gameplay, du jeu de courses de voitures au jeu de rythme, il y en aura pour tous les goûts ! Button City est le premier jeu développé par Subliminal Games, qui éditent par ailleurs aussi le jeu et ce titre s'annonce très charmant, en atteste sa bande-annonce ci-dessous.

Vous laisserez-vous convaincre par l'appel des boutons ?





Fenouil est un petit renard timide qui vient d'emménager en ville. Après avoir découvert la salle d'arcade, il se fait de nouveaux amis et embarque dans un tourbillon d'aventures pour sauver Button City des salles pattes de Poivre Pipéracée, un gros chat trop gourmand !



Button City est une aventure narrative low poly haute en couleur qui explore les thèmes de l'amitié et de la communauté. Découvre un monde pastel en diorama, inspiré des années 1990 et peuplé de personnages mignons. Accomplis des quêtes loufoques dans la ville, joue à des jeux d'arcade, obtiens des costumes cool et bien plus dans cette histoire sur l'enfance et l'importance des choses qui nous sont chères.





Explore un charmant petit monde conçu avec amour dans un style low poly.

Noue des liens avec des animaux charmants.

Accomplis des quêtes secondaires rigolotes à ton rythme.

Maîtrise les jeux d'arcade pour débloquer des modes de jeu inédits et des prix.

Porte des costumes amusants, et décore ta chambre.









★ Gobabots est le dernier jeu à la mode dans la salle d'arcade. Deux équipes de quatre robots-fruits mignons s'affrontent dans un match intergalactique du plus gros smoothie ! Chaque Gobabot possède des armes et attaques uniques. Obtiens-les tous au comptoir des prix, forme l'équipe parfaite et deviens le champion de l'arcade !



★ File à toute allure dans la Montagne Pastèque à bord de bolides électriques tunés dans rEVolution Racer, un mini-jeu pastel inspiré des jeux de course classiques. Incarne Évie, qui conduit une voiture électrique de course, et mesure-toi à son rival Toupie. Fais du drift pour recharger tes batteries, puis déclenche des boosts extrêmes pour dépasser tes adversaires !



★ Rythmania est un joli jeu de rythme aux couleurs arc-en-ciel, avec de super musiques ! Atteins les notes en rythme et montre tes meilleurs pas de danse. Si le cœur t'en dit, essaie donc les modes défis !