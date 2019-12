Butch Hartman (Mes Parrains sont Magiques) rend hommage à Splatoon

Butch Hartman est un artiste de talent à qui l'on doit notamment de très nombreuses séries animées dont Danny Fantôme et Mes Parrains sont Magiques... C'est aussi un grand fan de jeux vidéo et plus particulièrement de Nintendo. Il y a quelques années, nous vous avions partagé ses dessins reprenant certains héros emblématiques de Nintendo (souvenez-vous...) Et voilà qu'aujourd'hui, Butch Hartman récidive sur son compte Instagram avec un très joli dessin d'Ayo, l'inoubliable Calamazone de Splatoon. Un bel hommage, dans son style inimitable, que nous vous invitons à découvrir et à commenter ci-dessous.

Source : Instagram