Bush Hockey League - Le jeu de hockey old-school sortira au printemps sur Nintendo Switch

Sport assez peu représenté dans le monde du jeu vidéo, le hockey sur glace va avoir le droit à un nouveau jeu cette année dénommé Bush Hockey League. Développé par V7 Entertainment Inc., le titre proposera aux joueurs de découvrir dans le courant du printemps une expérience old school du jeu de hockey sur glace. Déjà sorti sur supports concurrents, cette version Switch est l'occasion pour les développeurs de proposer quelques retouches techniques au titre.

La réalisation de ce portage a été un projet passionnant pour l'équipe de V7 Entertainment et cette version a été personnalisée de manière unique pour garantir un fonctionnement fluide et plus réactif que jamais. Des mises à jour et des ajustements ont même été apportés au gameplay de base, améliorant la capacité du joueur à jouer, à faire des mises en échec et à se battre sur la glace.