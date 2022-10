Bus Simulator City Ride - Les bus démarrent direction la Nintendo Switch

Enfilez votre casquette et faîtes le plein de carburant , Bus Simulator City est enfin disponible sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. La ville fictive d’Havensburg vous attend désormais pour vous voir bâtir votre empire de transports en commun. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Bus Simulator City Ride :

Prenez la place du conducteur et accompagnez les habitants d'une ville animée avec des bus de 10 constructeurs reconnus sous licence officielle : bus électriques, autobus articulés ou encore bus à impériale (bus à 2 niveaux). Effectuez des itinéraires et terminez les missions de la campagne pour débloquer encore plus de bus, de quartiers et d'itinéraires. Faites évoluer votre carrière de conducteur et établissez un réseau de transport public pour la ville. Grâce aux cabines détaillées, vous pouvez vous installer dans le siège du conducteur et conduire comme si vous y étiez vraiment, le tout sur une carte détaillée et animée ! La ville d'Havensburg tire son inspiration des agglomérations d'Europe du Nord, et vous y trouverez des bâtiments et des paysages à couper le souffle, avec un quartier pour les entrepôts navals, un port, une vieille ville et une campagne environnante.

Caractéristiques :