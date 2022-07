Bunny Park fera son trou en septembre sur Nintendo Switch

Fruit de l'imagination de Éloïse Laroche, SOEDESCO, Cozy Bee Games et Just For Games viennent d'annoncer la sortie en septembre 2022 d'un nouveau jeu de gestion mignon et chaleureux : Bunny Park. Attendu en version dématérialisé sur l'eShop mais également en version physique, nous vous laissons ci-dessous un descriptif complet accompagné d'un trailer coloré.

À propos de Bunny Park : Gérez votre propre parc à lapins ! Donnez des snacks et des jouets à vos lapins. Améliorez et décorez votre parc pour augmenter sa popularité et collecter tous les lapins ! Caractéristiques principales : Construisez et décorez votre propre parc naturel.

Prenez soin de vos lapins en leur offrant des collations et des animaux de compagnie.

Créez un parc populaire, confortable et mignon.

Complétez votre collection de lapins.