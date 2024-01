Bullet Hell Collection Vol. 1 - Trois Shoot'Em Up compilés dans une version Physique sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de Shoot'Em Up, il faut avouer que ce n'est pas le type de jeux qui a tendance à sortir en version physique sur Nintendo Switch, préférant se concentrer en majeure partie sur l'eShop de la console. Et pourtant, Red Art Games, East Asia Soft, le développeur indépendant Panda Indie Studio et Just For Games viennent de signer un partenariat pour proposer Bullet Hell Collection Vol. 1 dans le courant de l'automne 2024 . Cette compilation proposera aux joueurs de découvrir les titres suivants réunis sur une seule cartouche :

Void Gore

Project Starship

Z-Warp

Pour en apprendre davantage sur cette compilation, nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.