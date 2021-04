Buildings Have Feelings Too! trailer Nintendo Switch

Toutes les bâtisses ont un cœur t'entends ?!? Nouveau jeu de gestion urbaine signé Blackstaff Games, Buildings Have Feelings Too! a cette particularité que chaque bâtiment construit possède sa propre personnalité et ses propres désirs. Fort de ce concept atypique, Buildings Have Feelings Too! sera officiellement disponible sur Nintendo Switch et autres supports à partir du 22 avril 2021 .

Old Pete, le chantier naval, va être démoli. Il est le premier de son groupe d'amis à partir. C'était inattendu et tout le monde est un peu inquiet. Le fait d'être fait de briques et de mortier ne signifie pas qu'on n'a pas ses propres problèmes. Ce petit groupe d'amis hétéroclites était là depuis le début, lorsque le bourg est devenu une vraie ville. Ils ont apporté avec eux les titans de l'industrie, des centaines d'emplois et encore plus de maisons. Hélas, le Moulin à lin n'a pas reçu beaucoup de commandes de textile cette année, l'Entrepôt a perdu un autre contrat en faveur de la ville voisine et la Vieille banque a des problèmes d'argent. Il y a quelque chose qui cloche. Les choses vont changer. Et s'ils étaient les suivants à partir ? Heureusement que vous, l'Hôtel de réhabilitation, êtes toujours prêt à les rassurer et leur dire que tout ira bien. Vous avez su faire face aux petits soucis, mais hélas, les problèmes s'accumulent et vous ne pouvez pas lutter contre le cours de l'histoire. Buildings Have Feelings Too! est un nouveau jeu de gestion urbaine passionnant sur les bâtiments et la ville qu'ils habitent. Imaginez une ville dans laquelle les bâtiments peuvent marcher et parler. Chacun d'entre eux ayant ses propres attentes, espoirs et craintes. La plupart du temps, ils essaient simplement de s'entendre et de s'en sortir au fil des jours. Développez votre ville en un centre métropolitain animé, doté d'une multitude de boutiques, de bureaux, d'installations de divertissement et de commodités, pour aider vos bâtiments à prospérer ; avec le risque qu'ils soient démolis à jamais. Découvrez et équipez un large éventail d'entreprises, de l'époque victorienne jusqu'à nos jours.

Liez-vous d'amitié avec toute une série de bâtiments, ayant chacun ses propres aspirations, espoirs et craintes, alors qu'ils essayent de s'adapter au monde changeant qui les entoure.

Personnalisez et réorganisez l'aménagement de votre ville en déplaçant les bâtiments et trouvez la combinaison parfaite pour que votre ville se développe.

Développez-vous dans le voisinage de votre ville, en découvrant de nouveaux personnages et quartiers emblématiques.