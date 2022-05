Bugsnax - Mettez vos encas en boîte sur Nintendo Switch

Après une sorte le 28 avril 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch; Bugsnax se présente comme un jeu de capture coloré. Un partenariat entre FanGamer, iam8bit, le développeur Young Horses et Just For Games vient également d'être trouvé pour distribuer le jeu en version physique sur Nintendo Switch à parti du 19 août 2022. Nous vous laissons découvrir le visuel de la version physique ci-dessous.

À propos de Bugsnax : On est ce qu’on mange ! Bugsnax vous emmène dans une aventure fantaisiste sur l'île aux Zenkas qui abrite les légendaires créatures mi-insectes mi-encas, les Bugsnax. Invité par l'intrépide exploratrice Elizabert Mégafig, vous ne parvenez pas à trouver votre hôte, son campement est en pagaille et ses adeptes éparpillés à travers l'île seuls… et affamés ! A vous de résoudre les mystères de l'île aux Zenkas : qu'est-il arrivé à Lizbert ? Qui sont les Bugsnax et d'où viennent-ils ? Mais surtout, pourquoi sont-elles aussi DÉLICIEUSES ? Avec la mise à jour de l'île de BIGsnax, vous allez explorer une nouvelle terre mystérieuse, qui regorge de Bugsnax de taille démesurée. Et sur l'île aux Zenkas, vous pourrez terminer des défis depuis votre boîte aux lettres, récupérer des décorations pour personnaliser votre cabane et, plus important encore, affubler vos Bugsnax préférés de chapeaux ! Caractéristiques de Bugsnax : Attrapez-les tous ! Découvrez, chassez et capturez plus de 100 espèces de Bugsnax en utilisant toute une gamme de pièges et d'appâts !

Lancez-vous dans une quête gourmande ! Explorez les différents biomes de l'île aux Zenkas pour retrouver et réunir les habitants de Snaxburg.

On est ce qu'on mange ! Gavez vos nouveaux amis de Bugsnax afin de leur conférer d'innombrables nouvelles apparences.

Remuez ciel et terre pour découvrir la vérité ! Suivez toutes les pistes pour en apprendre davantage sur la bande de joyeux drilles de Lizbert et sur les mystères de l'île.

N'en restez pas au plat principal ! Cherchez des quêtes annexes et sortez des sentiers battus pour vous mesurer à de redoutables Bugsnax aux proportions gigantesques !

Faites comme chez vous ! Terminez des défis depuis votre boîte aux lettres, récupérez des décorations pour personnaliser votre cabane et, plus important encore, affublez vos Bugsnax préférés de chapeaux !

L'édition physique comprend un guide de terrain miniature, une feuille d'autocollants et une feuille d'activités !