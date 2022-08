Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 - Le duo revient pour un nouveau jeu décalé sur Nintendo Switch

Visiblement satisfait des résultats du premier titre paru en 2018 sur l'eShop de la Nintendo Switch et après une campagne Kickstarter réussie, ININ Games, Buddy Productions et le développeur Trinity Team viennent de dévoiler un nouveau teaser pour leur jeu Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 . Attendu sur Nintendo Switch et consoles Xbox et PlayStation courant 2023 , le titre aura également le droit à une version physique. Pour en découvrir davantage sur ce titre complètement décalé, nous vous laissons découvrir le teaser du jeu ci-dessous.

Bud et Terence sont de retour et dans leur deuxième aventure originale de jeu vidéo, ils arrêteront encore plus de vauriens avec des gifles fracassantes et des coups de pied volants - toujours avec un trait vif sur les lèvres. Slaps and Beans 2 s'appuie sur le succès de son prédécesseur avec un système de combat amélioré, des mini-jeux amusants, un pixel art plus détaillé, un mode coopératif et un mode compétitif dédié aux parties jusqu'à quatre joueurs.