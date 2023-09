Bubble Ghost: Remake se paie les services de l'illustrateur Ken Niimura

Alors que les joueurs sont dans l'attente de la démo de Bubble Ghost: Remake, l'éditeur SelectaPlay et le développeur VIDIBOND Games sont ravis de révéler que le célèbre illustrateur Ken Niimura, acclamé pour son style artistique unique et sa bande-dessinée Kill Giants, s'est joint à l'équipe artistique du jeu pour créer la nouvelle illustration principale du jeu. Pour rappel, Bubble Ghost: Remake est attendu courant 2024 sur PC et Nintendo Switch.

Ce titre délicieux promet de donner un nouveau souffle au classique bien-aimé, en offrant aux joueurs une expérience immersive et visuellement captivante. À l'approche de la démo sur Nintendo Switch et PC via Steam, les joueurs peuvent se réjouir d'embarquer pour un voyage nostalgique mais rafraîchissant et moderne à travers le manoir hanté, guidés par l'adorable petit fantôme et sa bulle.