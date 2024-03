Bubble Ghost: Remake dévoile une nouvelle vidéo de gameplay

Développé par VIDIBOND Games et édité par SelectaPlay, Bubble Ghost: Remake est toujours attendu courant 2024 sur PC et Nintendo Switch. En attendant de nouvelles informations concernant la date de sortie du jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous la dernière vidéo de gameplay proposé par les développeurs.

À propos de Bubble Ghost Remake

Guidez un petit fantôme et sa bulle à travers un manoir enchanté rempli de dangers et de défis palpitants dans cet incroyable remake de Bubble Ghost. Maîtrisez des niveaux d'habileté et des puzzles astucieux tout en dévoilant l'histoire cachée derrière l'esprit de Heinrich Von Schinker. Ce remake du jeu présente un nouveau look et une myriade de nouvelles fonctionnalités (comme de nouveaux modes de jeu, des boss redoutables, des objets à collectionner et bien d'autres surprises) qui vous captiveront pendant des heures. Préparez-vous à protéger votre bulle à travers les pièces de ce mystérieux château... Saurez-vous découvrir tous ses secrets cachés ?