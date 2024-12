Bubble Ghost Remake aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Les plus anciens l'ont découvert sur Game Boy à l'éooque, les plus jeunes l'auront peut-être aperçu sur la chaîne Rétro Découverte d'Edward, Bubble Ghost est un jeu vidéo imaginé par le français Christophe Andréani, et sorti initialement en 1987. 38 années plus tard, le titre s'offre une seconde jeunesse avec un remake sobrement intitulé Bubble Ghost Remake. Attendu pour le 20 février 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, le titre aura également droit à une version physique à partir du 27 mars 2025 grâce à un partenariat entre Selecta Play, le développeur Nakama Game Studio et Maximum Entertainment France.

Guidez un petit fantôme et sa bulle à travers un château enchanté plein de dangers et de défis dans cet incroyable remake de Bubble Ghost. Surmontez les niveaux de compétence et résolvez des énigmes ingénieuses tout en découvrant l'histoire derrière l'esprit de Heinrich Von Schinker.

Cette réimagination du jeu propose des graphismes et un son entièrement mis à jour, ainsi qu'une multitude de nouvelles fonctionnalités telles que de nouveaux modes de jeu, des boss finaux difficiles, des objets de collection et bien d'autres secrets qui complètent une aventure passionnante et stimulante dans un château magique qui vous tiendra en haleine pendant des heures. Êtes-vous prêt à faire exploser la bulle et à découvrir les secrets du château ?

L'histoire se déroule dans l'ancien château du célèbre inventeur Heinrich Von Schinker, situé dans le nord de l'Angleterre. Soudain, et sans savoir pourquoi, l'esprit d'Heinrich apparaît réincarné en petit fantôme et se réveille dans le hall principal de son château. Il y découvre une grande bulle flottant dans l'air qui peut être déplacée en soufflant. Mais elle semble être enchantée : ses inventions folles se sont retournées contre lui et des animaux sauvages féroces sont apparus dans tout le château. Lorsque la porte du château se ferme derrière lui, et sans savoir pourquoi, quelque chose en lui lui dit qu'il doit guider cette bulle vers la liberté.

Caractéristiques principales :

Bubble Ghost Remake offre une expérience de jeu passionnante avec plusieurs modes et fonctionnalités uniques :

Mode histoire

Terminez tous les niveaux du jeu en mode histoire, y compris les niveaux cachés et les boss finaux, tout en découvrant les secrets derrière l'esprit d'Heinrich et sa bulle. Si vous voulez le terminer complètement, vous devrez débloquer toutes les compétences et découvrir tous les secrets de chaque niveau.

Mode speedrun

Profitez du mode classique dont l'objectif est de terminer le jeu dans le temps le plus court possible, en utilisant n'importe quelle stratégie pour gagner des secondes

Mode no-hit

Saurez-vous terminer le jeu sans que la bulle n'éclate ? Faites-le et vous serez accueilli dans la communauté croissante des "no-hitters".

Hall of Fame

Atteindre le sommet du classement dans chaque niveau du jeu pour devenir une légende de Bubble Ghost Remake.