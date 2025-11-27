Bubble Bobble Sugar Dungeon dévoile une longue vidéo de son niveau "Château"

Arc System Works et Taito Corporation ont le plaisir de présenter le Château, un immense niveau où les joueurs explorent des salles reliées entre elles comme un labyrinthe dans Bubble Bobble Sugar Dungeon, le prochain titre de la licence qui sera disponible à partir du 27 novembre 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Les précédents jeux Bubble Bobble proposaient un écran fixe où les joueurs passaient au niveau suivant après avoir vaincu tous les ennemis du niveau. Cependant, le Château comporte plusieurs étages reliés verticalement et horizontalement pour former un immense niveau. Les joueurs doivent faire preuve d'ingéniosité pour explorer chaque recoin même lorsqu'ils sont perdus.

Un boss unique les attend au plus profond du Château. Les joueurs pourront collecter des trésors dans les niveaux du donjon, qui changent aléatoirement à chaque démarrage et renforcer Bub avec des compétences et de l'équipement.