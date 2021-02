BRUTAL RAGE - Prouvez votre innocence à coups de poings et de pieds sur Nintendo Switch

Beat'em up signé 2BADGAMES initialement sorti sur XboxOne l'année dernière, BRUTAL RAGE s'apprête à faire son entrée sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 6,99€ et d'ores et déjà accessible en précommande, BRUTAL RAGE vous propose d'incarner 3 flics accusées à tord d'un crime, et qui traverseront la ville tout en faisant parler leurs poings et leurs pieds pour prouver leur innocence.

BRUTAL RAGE est un beat’em up old school. Traversez la ville et affrontez les ennemis qui se dressent sur votre chemin. Utilisez vos poings, vos pieds et même des armes pour réaliser des combos épiques ! Quand vous êtes prêts, utilisez votre rage pour briser vos ennemis. Découvrez l'histoire de flics accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont pas commis ! Embarquez dans une aventure brutale en quête de réponses. Echappez-vous de prison et prouvez votre innocence. Trouvez celui qui vous a piégé et faites le payer ! Caractéristiques : 3 modes de jeu différents (Entrainement, Histoire, Brutal Club)

3 personnages jouables avec leur propre style de combat

18 niveaux différents répartis en 6 épisodes

Utilisez votre rage pour briser vos ennemies

Utilisez une multitude d'armes (couteaux, pistolets, etc)

Tous les modes de jeu sont jouables en coopération locale

Source : Nintendo