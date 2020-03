Brotherhood United disponible sur Nintendo Switch

Nouveau titre indépendant à être paru sur eShop le 12 mars 2020 , Brotherhood United est un titre mêlant action, plateformes et jeu de tir signé Myoubouh Corp. Proposant de l'action non-stop qui gagne encore plus en intensité si vous jouez à deux joueurs, et un aspect rétro qui rappellera à certains les premières générations de console, le titre est est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 8,29€. Et si vous vous tâter à faire son acquisition, sachez qu'une démo est disponible sur ce même support.

À propos du jeu Lorsqu'une crise arrive et que l'un de vos amis est capturé, vous devez tenir bon et vous battre pour vos partenaires. Lorsque quelqu'un s'en prend à la fraternité, vous vous assurez qu'il paie pour cela, quoi qu'il arrive. Dans Brotherhood United, aucun partenaire n'est laissé pour compte. Tirez à travers les hordes de l'armée ennemie, faites-les tous sauter, mais faites-le avec style, choisissez votre propre tenue et assurez-vous qu'ils se souviendront de vous. Choisissez vos armes, combattez les boss géants, mais n'oubliez pas la bière ! Caractéristiques : 20 niveaux avec 3 quêtes annexes chacun

5 options de personnalisation avec plus de 4 éléments chacune.

Des armes cool

Une bonne sensation avec les contrôles du jeu

8 boss qui mettront vos compétences à l'épreuve

Une OST qui vous captivera

Des grenades pour tous les brûler !

Mode co-op local

Disponible en 3 langues différentes : anglais, français et portugais

Vous pouvez également personnaliser votre personnage sur différents aspects, cheveux, lunettes, vêtements, casques et même couleur de peau. Tout cela en écoutant de la musique pour aiguiser votre attitude badass