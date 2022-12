Avis et photos sur la Manette Brook Vivid du constructeur Brook

Lorsque nous parlons d’accessoires tiers sur Nintendo Switch dans nos colonnes, il nous arrive régulièrement de mentionner les classiques sociétés Hori ou PowerA. Pour ce mois de décembre, c’est du côté du constructeur Brook que nous allons nous pencher, avec un avis sur leur dernière manette, la Brook Vivid, compatible Nintendo Switch, smartphone et PC.

Bien que reprenant pratiquement le design et l’emplacement des touches principales de la Pro Controller de Nintendo, la manette Brook Vivid se distingue sur plusieurs points. Comme les autres manettes tierces, on constate une certaine légèreté. Pourtant, la Vivid embarque une connexion sans fil, l’option gyroscope, et même des vibrations à intensité variable (point de Vibration HD en revanche). Le second point qui attirera l’œil concerne le design des grips, plus larges que sur une manette officielle, et un choix de colorisation bi-chromique qui donne à la manette un look de… boomerang. Mais ce dernier point reste purement esthétique et chacun appréciera ou non. Côté prise en main, bien qu’ayant de grandes paluches, il faut avouer que la manette est confortable. Et point appréciable, il est possible d’allumer la console grâce au bouton Home comme les manettes officielles.

Les champignons des deux sticks sont concaves, évitant ainsi que les pouces ne dérapent, et les boutons A,B,X,Y sont un peu plus enfoncés que ceux de la manette pro standard. La manette se démarquera également par ses gâchettes analogiques au design englobant le doigt. Point noir en revanche au niveau de la croix directionnelle. Le constructeur a opté pour une croix concave, dans une cavité qui l’est aussi. Si vous avez de gros pouces comme votre serviteur, et que le jeu sur lequel vous êtes amené à jouer utilise beaucoup la croix directionnelle, vous risquez d’avoir un peu mal à la main au bout d’une heure de jeu. Manette multisupport oblige, le dispatching du menu Home et du bouton de capture d’écran est également différent. Ce n’est pas gênant en soit, mais si vous avez l’habitude de la manette Pro, ce sera déstabilisant.

La manette propose enfin 3 fonctionnalités qui rappelleront de bons souvenirs à ceux qui sont nés dans les années 90 avec les manettes dites « de triche ». Vous aurez ainsi un mode turbo qui pourra être assigné à un bouton pour pouvoir déclencher une action à grande vitesse, ce qui peut être très utile dans divers styles de jeu (de tir principalement). L’option Macro, quant à elle, vous permettra d’enregistrer deux combinaisons de touches sur une durée de 30 secondes maximum, et de répliquer cette suite d’actions d’une simple pression sur les boutons AR et AL à l’arrière de la manette. Extrêmement pratique pour déclencher des combos difficiles à réaliser sur un jeu de combat, ou encore pour automatiser des tâches dans certains jeux comme Minecraft. Et pour ceux jouant beaucoup aux jeux de tirs, un mode Shoot est également disponible, et il permet de rendre les sticks moins sensibles lorsque vous bougez le stick droit pour viser. Il est possible de switcher entre le mode Macro et Shoot via un bouton central situé à l’arrière de la manette. A noter qu’il est possible de modifier l’intensité des vibrations, la vitesse du mode Turbo, et l’utilisation des LED de couleurs. Bien que la configuration de l’ensemble de ces fonctions soit facile, il vous faudra tout de même comprendre un minimum l’anglais pour lire la notice fournie.

Côté contenu, la boîte renferme la manette, un câble d’alimentation USB - USB-C (le même qu’une manette pro officielle), des embouts en caoutchouc à motif de patounes coloris bleu et vert pour le confort, ainsi qu’un set de stickers. Côté autonomie, la notice annonce une autonomie de 15 heures, ce qui est raisonnable pour une manette sans fil. Petit bonus pour ceux qui aiment jouer sur leur smartphone avec une manette sans fil (oui, ça existe) un grip est également inclus pour vous permettre d’accrocher votre téléphone au-dessus de la manette. Ne cherchez pas en revanche à gripper votre Nintendo Switch en mode portable, le grip ne se tire pas aussi loin.

Conclusion

Bien que n’étant pas encore officiellement commercialisée sur le marché européen, la Brook Vivid reste une alternative intéressante sur le marché des manettes tierces à destination de la Nintendo Switch avec son prix de 35$. Le gyroscope et les vibrations sont de bonnes facture, l’autonomie correcte, et les fonctionnalités de « triche » sont simples à mettre en place. On regrettera toutefois la croix directionnelle concave, et le design de la manette lui donnant un look de jouet.

Points Positifs :

Le gyroscope et les vibrations sont là

Une bonne autonomie

Les fonctionnalités Turbo / Macro / Shoot faciles à configurer

Possibilité d'influer sur la puissance des vibrations

Possibilité d'allumer sa console avec la manette en mode sans fil

Le grip pour les joueurs smartphone

Points Négatifs :

Un design et des couleurs atypiques

La croix directionnelle concave

