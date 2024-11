Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged - Les Chevaliers de Baphomet reviendront le 7 novembre sur Nintendo Switch

La licence Les Chevaliers de Baphomet revienne en 2024 sur consoles modernes avec une version revisitée du premier opus : Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged (ou Les Chevaliers de Baphomet - L'ombre des templiers en bon vieux français). Initialement attendu pour le 19 septembre sur Nintendo Switch et supports concurrents, le jeu avait disparu des radars de la console hybride et revient enfin de faire surface avec sa nouvelle date de sortie, désormais calée au 7 novembre sur Nintendo Switch.

Broken Sword - Shadow of the Templars : Reforged recevra des versions physiques Nintendo Switch, PS5 et Xbox classées ESRB et PEGI (la version Xbox ne recevra que des copies standard classées PEGI). L'édition standard du jeu peut d'ores et déjà être précommandée sur la boutique en ligne officielle de Red Art Games (avec des couvertures en anglais, français, italien, allemand ou espagnol) et sera également disponible chez plusieurs revendeurs au lancement. Deux éditions limitées peuvent également être précommandées auprès de Red Art Games (versions classées PEGI) et de VGP (versions classées ESRB).

L'un des grands classiques de l'aventure, « Broken Sword : Director's Cut » entraîne l'impertinente journaliste Nico Collard et l'intrépide Américain George Stobbart dans un mystérieux voyage fait d'intrigues et de dangers.

Version entièrement revitalisée et « reforgée » de l'aventure originale de George et Nico, les joueurs seront emmenés des avenues atmosphériques de la capitale française aux montagnes mystérieuses de Syrie, en passant par le littoral ensoleillé de l'Espagne et toute une série d'endroits magnifiques.