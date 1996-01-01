Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged disponible Nintendo Switch 2

La licence Les Chevaliers de Baphomet est de retour en 2025 sur Nintendo Switch 2 avec la version dédié du premier opus : Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged (ou Les Chevaliers de Baphomet - L'ombre des templiers en bon vieux français). Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous pencher sur la version Switch parue l'année dernière, cette nouvelle version optimisée disponible dès à présent est une occasion idéale.

Après des sorties acclamées sur PC, PlayStation, Xbox et, presque un an jour pour jour, Nintendo Switch, Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged brille désormais plus que jamais en résolution native 4K (2160p) en mode TV et Full HD (1080p) en mode tablette et portable, avec une prise en charge améliorée de la souris pour les joueurs qui souhaitent vivre l'aventure avec précision et authenticité.

L'édition Reforged de cette aventure primée de 1996 a été saluée comme une restauration magistrale d'un classique intemporel, redonnant vie au jeu avec des arrière-plans redessinés à la main à partir des dessins originaux, plus de 30 000 sprites de personnages réanimés et un son entièrement remasterisé, y compris la bande originale légendaire du regretté Barrington Pheloung.