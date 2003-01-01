Broken Sword 2 Reforged s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Les amateurs de jeux d'aventure pourront bientôt enrichir leur collection. Red Art Games annonce l'arrivée d'une édition physique de Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged, la version remastérisée du célèbre point-and-click de Revolution Software. Le jeu sera disponible le 19 février 2027 sur Nintendo Switch et supports concurrents

En plus de son édition Standard, le titre bénéficiera d'une Deluxe Edition exclusive à la boutique en ligne de Red Art Games. Cette édition collector sera proposée en seulement 500 exemplaires sur Nintendo Switch et PlayStation 5. L'édition Deluxe comprend :

Le jeu en version physique

Un fourreau exclusif reprenant l'illustration originale du jeu

Le CD de la bande-son

Un porte-clés Pixel Nico

Un manuel d'instructions

L'édition Standard, distribuée par Meridiem Games, sera quant à elle proposée chez différents revendeurs avec une jaquette localisée (anglais, français, italien, allemand ou espagnol selon les territoires) ainsi qu'un manuel.

Source : Redartgames