Broken Roads - Un nouveau RPG isométrique annoncé sur Nintendo Switch

Drop Bear Bytes et Versus Evil viennent de dévoiler leur prochain RPG isométrique à destination de la Nintendo Switch et de différents supports concurrents. Dénommé Broken Roads, nous vous laissons découvrir ci-dessous son premier teaser, accompagné d'un descriptif complet.

Broken Roads mêle habilement des éléments de jeu de rôle traditionnels et inédits à un système sans classe offrant des options de développement de personnage quasi illimitées, articulées autour de quatre philosophies : Humaniste, Utilitaire, Machiavélique, et Nihiliste. De plus, le jeu présente aux joueurs un système de moralité original : la boussole morale, qui permet aux options de dialogue et aux décisions de quête d'influencer, et d'être influencées par, le penchant philosophique d'un personnage et les décisions difficiles qu'il prend en cours de route. En outre, les lieux du jeu ont tous été recréés de manière authentique par l'équipe qui a visité des villes et des points de repère dans l'ouest de l'Australie et pris des photos, des vidéos et des enregistrements audio pour que le jeu soit aussi vrai que possible. En outre, même la bande-son atmosphérique du jeu, composée par Tim Sunderland, est composée d'instruments fabriqués à partir d'objets du quotidien, ce qui apporte un ton tout à fait unique et distinctif au jeu.

Broken Roads est un autre ajout convaincant à l'impressionnant catalogue de RPG de Versus Evil et rejoint d'autres titres acclamés par la critique dans le genre, comme la trilogie The Banner Saga, The Hand of Merlin et Pillars of Eternity II : Deadfire.