Broken Roads - Un RPG post-apocalyptique signé Drop Bear Bytes et Team17 se dévoile à l'occasion de la Gamescom

À l'occasion de la semaine de la Gamescom, Team17 vient de dévoiler son nouveau titre en partenariat avec le développeur Drop Bear Bytes : Broken Roads. Attendu courant 2022 sur Steam et consoles (la Nintendo Switch n'est pas encore confirmée à l'heure actuelle), nous vous laissons découvrir tous les éléments concernant ce nouveau RPG ci-dessous.

Au cœur des scénarios réfléchis et matures de Broken Roads se trouve un système de moralité profond et significatif - la boussole morale - qui influence les quêtes, les dialogues et le développement des personnages. Ce système s'articule autour de quatre voies philosophiques différentes : Humaniste, Utilitaire, Machiavélique, et Nihiliste, chacun avec ses propres caractéristiques uniques. Au début du voyage, les joueurs devront répondre à une série de questions - des énigmes morales - qui détermineront leur position de départ sur la boussole. Les décisions prises tout au long du jeu modifieront ensuite leur penchant philosophique et affecteront leurs choix futurs, leurs quêtes et les réactions des personnes qu'ils rencontreront.

Caractéristiques principales de Broken Roads