Broken Roads - Le RPG post-apocalyptique est disponible sur Nintendo Switch

Drop Bear Bytes vient de confirmer la sortie de son RPG post-apocalyptique Broken Roads sur Nintendo Switch en ce début de mois d'août. Proposé au prix préférentiel de 27,99€ jusqu'au 21 août sur l'eShop, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Né de la passion pour les jeux de rôle classiques sur ordinateur, Broken Roads propose une histoire riche et captivante dans laquelle les joueurs devront se frayer un chemin à travers une Australie dévastée du futur. Mêlant des éléments traditionnels et inédits des jeux de rôle à un système sans classes qui propose des options de développement de personnage presque illimitées, Broken Roads fait découvrir aux joueurs un système de moralité original : la Boussole morale. Grâce à cette fonctionnalité, les options de dialogue et les décisions de quêtes influencent (et sont influencées par) les tendances philosophiques d'un personnage.

Caractéristiques