Broken Mind - Le Survival Horror de 2BAD GAMES annoncé sur Nintendo Switch

Après 2URVIVE et BRUTAL RAGE, le studio 2BAD GAMES vient de confirmer la publication en juin prochain de Broken Mind sur Nintendo Switch et supports concurrents. Fruit de 5 années de travail et de plus de 1000 dessins faits main, ce Survival Horror sera officiellement disponible à partir du 21 juin 2022 au prix de 9,99€. Pour vous faire une meilleure idée sur le titre, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Dans BROKEN MIND, vous incarnez l'agent Frank Morgan, un détective au passé sombre. Vous allez devoir enquêter sur la disparition d'une adolescente qui a été enlevée lors d'une diffusion en direct sur Internet. L'enquête s'accélère lorsque le téléphone de Laura émet un signal à quelques kilomètres au milieu de la forêt ! BROKEN MIND est un Survival Horror d'action. Battez-vous, enquêtez, résolvez des énigmes et découvrez ce qui est arrivé à Laura Campbell. Si elle est encore en vie, vous devez agir rapidement ! Un jeu narratif au gameplay mêlant enquêtes, énigmes et combats !

Incarnez plusieurs personnages aux compétences uniques.

7 acteurs et 1 compositeur pour une ambiance encore plus puissante.

Un style graphique mêlant 3D et dessins faits à la main.

Un jeu créé par un seul homme !