BROK the InvestiGator - Le premier Punch and Click attendu cet hiver sur Nintendo Switch

Nouvelle création signée COWCAT, BROK the InvestiGator propose un nouveau genre dénommé Punch & Click. Alors que la version Steam est annoncée pour le 26 août 2022 , les versions console, Nintendo Switch incluse, sortiront dans le courant de l'hiver. En attendant davantage d'informations sur le titre, nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous.

À PROPOS DE CE JEU

Jeu d'aventure narratif qui mélange action, énigmes et enquête d'une façon totalement inédite. Utiliserez-vous votre cerveau... ou vos muscles ?

Dans un monde futuriste "light cyberpunk" où les animaux ont remplacé les humains, des citoyens privilégiés vivent sous un dôme protégé de la pollution ambiante pendant que d'autres se débrouillent pour survivre en dehors.

Brok, détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa femme décédée. Bien qu'il n'ait jamais pu élucider cet accident, de récents évènements pourraient faire la lumière sur des évènements plus terribles encore... et liés à leur propre existence.

Sauront-ils résister aux menaces de ce monde corrompu et affronter leur propre destin ?

FONCTIONNALITÉS