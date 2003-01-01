BROK: The Brawl Bar est disponible sur Nintendo Switch

Après le "Punch'n Click" BROK the InvestiGator, Fabrice Breton est de retour avec son dernier jeu dénommé BROK: The Brawl Bar. Proposé dès à présent au prix de 9,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur divers supports concurrents, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous.

The Brawl Bar réinvente le genre avec des défis rapides, frénétiques et constamment renouvelés qui rendent chaque combat unique, dans un univers familier où vous rencontrerez de nouveaux visages amicaux (ou hostiles ?) et où une nouvelle histoire se déroule.

BROK the Brawl Bar a obtenu une note de 96 % sur Steam, tandis que le premier jeu de la série, BROK the InvestiGator, bénéficie d’une évaluation extrêmement positive de 97 % basée sur plus de 900 avis.