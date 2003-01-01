BROK: Natal Tail, A New Christmas Special disponible sur Nintendo Switch

BROK: Natal Tail, A New Christmas Special, le prequel de Noël de BROK the InvestiGator, est maintenant disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents. Proposé au petit prix de 2,99€ sur l'eShop, c'est une occasion pour les joueurs de (re)découvrir le roman visuel de Noël gratuit paru l’année dernière sur PC, mais dans une version étendue. Nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Ce roman visuel interactif autonome propose une histoire de vacances touchante dans l’univers BROK, parfaite pour les nouveaux venus comme pour les fans de longue date. Il comprend de nouvelles scènes, des choix et des moments entièrement illustrés qui développent les débuts des personnages.