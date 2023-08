Broforce sortira l'artillerie lourde avec une version physique le 3 novembre sur Nintendo Switch

Après s'être offert une grosse mise à jour tout récemment, Devolver Digital, le développeur Free Lives et Just For Games viennent de signer un partenariat pour emmener le run'n gun 2D Broforce au niveau supérieur. Le titre sera disponible en version physique Standard et Deluxe à partir du 3 novembre 2023 dans toutes les boutiques.

Faites parler les armes dans cette aventure jouable jusqu'à 4 en coop ! Choisissez votre Bro préféré parmi des parodies de héros de la Pop-Culture et devenez des combattants de la liberté grâce à l'usage de la force disproportionnée ! Cette édition physique contient la mise à jour Broforce Forever directement sur cartouche/disque pour une expérience Broforce ultime !