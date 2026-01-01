BRIGANDINE ABYSS sortira en août sur Nintendo Switch 2

NIS America vient de dévoiler un nouveau trailer pour le jeu BRIGANDINE ABYSS, comprenant notamment sa date de sortie. Le titre sera ainsi disponible à partir du 27 août 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Le titre aura également le droit à des sous-titres en français. Nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

BRIGANDINE ABYSS est un tout nouvel épisode de cette franchise emblématique, proposant un univers entièrement inédit dans lequel même les nouveaux joueurs peuvent plonger sans difficulté. Il y a des centaines d’années, l’Empire Abyssloa a été arrêté grâce au pouvoir de l’énigmatique Brigandine. Aujourd’hui, un nouvel Empire Abyssloa renaît de ses cendres, prêt à conquérir le monde. Affrontez les ténèbres en gérant vos ressources, en ralliant vos monstres et en vous dressant contre l’empire à travers l’une des six campagnes scénarisées disponibles.

Pour une nouvelle approche de l’expérience Brigandine, découvrez le Mode Mission, qui vous permet d’incarner l’une des 24 factions différentes, chacune disposant de ses propres conditions de victoire ! Que vous souhaitiez mettre vos talents tactiques à l’épreuve ou jouer de manière plus détendue, BRIGANDINE ABYSS vous promet des centaines d’heures de plaisir !

Que vous choisissiez de suivre l’histoire principale ou de vous lancer dans le Mode Mission, le gameplay se déroule en deux phases. Organisez vos troupes et vos ressources pendant la phase d’Organisation, puis partez au combat durant la phase d’Attaque ! BRIGANDINE ABYSS conserve le gameplay stratégique unique de la série basé sur une grille hexagonale et offre aux joueurs de nombreuses possibilités de réflexion. Vous devrez prendre en compte vos compétences, les affinités élémentaires et le développement de vos armées si vous espérez triompher sur le champ de bataille !

Caractéristiques :