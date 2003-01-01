Brigandine: Abyss - Le Tactical-RPG est de retour avec un nouvel opus sur Nintendo Switch 2

La licence de Tactical-RPG Brigandine sera de retour en 2026 avec l'annonce de Brigandine: Abyss dévoilé par NIS et Happinet Corporation. Attendu pour 2026 sans plus de précisions pour le moment sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Contrairement au précédent opus BRIGANDINE The Legend of Runersia paru en 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Brigandine: Abyss aura le droit à une traduction française.

Brigandine: Abyss est un tout nouvel opus de la célèbre franchise, proposant un univers totalement unique dans lequel même les joueurs novices peuvent se plonger sans difficulté. Il y a plusieurs centaines d'années, l'empire d'Abyssloa a été stoppé par le pouvoir de l'arcane Brigandine. Aujourd'hui, un nouvel empire d'Abyssloa renaît de ses cendres, prêt à conquérir le monde. Affrontez les ténèbres en gérant vos ressources, en ralliant vos monstres et en vous opposant à l'empire dans l'une des six campagnes différentes.

Pour une expérience Brigandine plus classique, optez pour le mode Mission, qui vous permet d'incarner l'une des 24 factions différentes, chacune avec ses propres conditions de victoire ! Que vous souhaitiez mettre à l'épreuve votre sens tactique ou vous détendre, vous trouverez des centaines d'heures de divertissement dans Brigandine: Abyss !

Que vous choisissiez de jouer en mode histoire ou en mode mission, le gameplay se déroulera en deux phases. Organisez vos troupes et vos ressources pendant la phase d'organisation, puis lancez-vous sur le terrain pendant la phase d'attaque ! Brigandine: Abyss conserve le gameplay stratégique unique de la série, basé sur une grille hexagonale, et donne aux joueurs matière à réflexion. Vous devrez tenir compte de vos compétences, des attributs élémentaires et du développement de vos armées si vous espérez remporter la victoire sur le champ de bataille !

Caractéristiques :