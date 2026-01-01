BRIGANDINE ABYSS aura le droit à sa démo fin juillet sur Nintendo Switch 2

Le Tactical-RPG BRIGANDINE ABYSS prépare lentement mais surement sa sortie sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents le 26 août prochain . Afin de nous faire patienter jusque-là, NIS America vient de confirmer qu'une démo du jeu sera disponible sur l'eShop de la console à partir du 30 juillet . Attention cependant, il n'y aura pas de possibilité de transfert de sauvegarde sur la version complète.

Jouez aux deux premières saisons des campagnes scénarisées Gran Dragnica et Scarlet Will dès le 30 juillet ! Suivez Largo, déterminé à découvrir ce qui transforme les dragons en marionnettes du mal, ou ralliez Garnet, dont la compagnie refuse de céder face à l'Empire d'Abyssloa.

Recrutez des monstres, envoyez vos troupes en mission et préparez votre stratégie durant la phase d'Organisation, avant de livrer des batailles tactiques sur une grille hexagonale pendant la phase d'Invasion dans BRIGANDINE ABYSS.

(Les données de sauvegarde de la démo ne peuvent pas être transférées vers la version complète.)

BRIGANDINE ABYSS est un tout nouvel épisode de cette franchise emblématique, proposant un univers inédit dans lequel les nouveaux joueurs comme les vétérans pourront facilement s'immerger.

Il y a plusieurs centaines d'années, l'Empire d'Abyssloa fut vaincu grâce au pouvoir de la mystérieuse Brigandine. Aujourd'hui, un nouvel Empire d'Abyssloa renaît de ses cendres, prêt à conquérir le monde. Affrontez les ténèbres en gérant vos ressources, en rassemblant vos monstres et en résistant à l'envahisseur au fil de l'une des six campagnes scénarisées.

Pour découvrir une nouvelle façon de jouer à Brigandine, essayez le Mode Mission, qui vous permet d'incarner l'une des 24 factions, chacune disposant de ses propres conditions de victoire. Que vous recherchiez un véritable défi tactique ou une expérience plus accessible, BRIGANDINE ABYSS vous promet des centaines d'heures de jeu !

Que vous choisissiez la campagne principale ou le Mode Mission, chaque partie se déroule en trois étapes :

Phase d'Organisation : gérez vos troupes et vos ressources.

: gérez vos troupes et vos ressources. Phase d'Attaque : donnez vos ordres pour lancer l'assaut sur les forteresses ennemies.

: donnez vos ordres pour lancer l'assaut sur les forteresses ennemies. Phase d'Invasion : prenez part aux combats sur le terrain.

BRIGANDINE ABYSS conserve le système de stratégie au tour par tour sur grille hexagonale qui fait la renommée de la série, tout en offrant une profondeur tactique considérable. Pour triompher, vous devrez tenir compte des compétences de vos unités, de leurs affinités élémentaires et du développement de vos armées.

Caractéristiques

Affrontez les ténèbres

L'Empire d'Abyssloa est de retour, et il ne tient qu'à vous de l'arrêter. Choisissez l'une des six campagnes scénarisées pour découvrir la vérité… ou la laisser enfouie.

La victoire se joue dans les moindres détails

Étendre votre influence ne sera pas une tâche facile. Gérez vos ressources, déplacez stratégiquement vos troupes et nouez des liens avec vos monstres afin de bâtir une armée capable de faire face à tous les défis. Puis partez au combat et récoltez le fruit de vos efforts.

Combattez pour votre faction

Dans le Mode Mission, incarnez l'une des 24 factions, chacune proposant des objectifs de victoire uniques. Essayez-en une… ou relevez le défi avec toutes dans ce RPG stratégique à la rejouabilité quasi infinie.