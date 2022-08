Brewmaster - Un jour je serai le meilleur brasseur sur Nintendo Switch

Après les simulateurs de vie agricole où vous avez appris à récolter du houblon, l"heure est venue de passer à l'étape supérieure avec Brewmaster, qui vous plonge dans la peau d'un artisan brasseur en quête des meilleures breuvages. Développé par Auroch Digital, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier trailer du jeu présenté à l'occasion de la Gamescom. Brewmaster sera disponible à partir du 29 septembre sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Développé par Auroch Digital, Brewmaster est un authentique simulateur de brassage de bière qui invite les débutants et les amateurs de bière à maîtriser l'art du brassage à domicile dans l'ultime célébration de la bière artisanale. Du perfectionnement des techniques de brassage authentiques et chimiques à la mise en bouteille et à l'étiquetage, devenez le maître brasseur ultime dans une expérience de brassage de la bière authentique et relaxante.